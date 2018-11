Une douzaine d'employeurs ont répondu à l'appel pour tenter de convaincre l'un des 600 jeunes de l'établissement d'accepter un poste.

On parle beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre, on s'est dit pourquoi ne pas venir rencontrer nos jeunes plutôt qu'eux se déplacent vers les entrepreneurs , explique Frédéric Munger, directeur général de la Fondation Saint-Jean-Eudes.

Les jeunes ont d'abord reçu une formation pour bâtir leur curriculum vitae. Ils ont pu remettre directement aux entreprises qui ont un besoin criant d'employés.

Je pense que ça permet aussi de dégêner les jeunes, parce qu'ils n'ont pas tous le courage d'aller se présenter eux-mêmes au restaurant le samedi matin , explique Anie-Pier Allard, 16 ans, élève de 4e secondaire.

On est la relève. C'est à notre tour de venir jouer un rôle sur le marché du travail , analysait quant à lui Marc Rondeau, élève de 5e secondaire.

Chez Saint-Hubert, la demande est grande : onze restaurants de la région recherchent 70 employés.

Je pense qu'on a reçu une vingtaine de CV vendredi matin. C'est vraiment extraordinaire, parce que c'est déjà plus qu'on en ramasse en une semaine, donc, c'est précieux, explique Gabrielle Martin , directrice des ressources humaines au Groupe Martin Saint-Hubert.

Certains en profitent aussi pour modifier leur approche.

On essaie de développer des façons différentes de faire et développer une chimie pour retenir les gens à l'interne le plus longtemps possible , indique Steve Gagné, propriétaire du supermarché IGA de Beauport

Au-delà du travail, l'école y voit aussi un aspect pédagogique.

Ça peut même donner un bon coup de main au plan de l'étude, discipline de vie, l'encadrement, le travail, être rigoureux, alors on pense que c'est un beau succès , conclut Frédéric Munger.

Les employeurs pouvaient aussi offrir des dons à la fondation de l'école Saint-Jean-Eudes. Les sommes seront redonnées à la communauté étudiante.