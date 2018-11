Malgré la volonté de François Legault de vouloirattendre qu'Hydro-Québec ait épuisé ses surplus d'électricité avant d'envisager le lancement du projet éolien Apuiat, le chef d’Essipit, porte-parole des Innus dans ce dossier, s’est dit satisfait de la rencontre survenue jeudi.

Martin Dufour est tout de même déçu que le projet soit mis en suspens, mais il a le sentiment d’avoir convaincu Québec que le projet était pertinent pour tout le monde.

Les communautés innues parties au projet se sont aussi entendues avec le gouvernement, pour faire la lumière sur la quantité exacte des surplus énergétiques disponibles au Québec. Selon le chef d’Essipit, le gouvernement va nommer un arbitre qui sera chargé de vérifier ces informations. On a beaucoup d’incohérence d’Hydro-Québec dans ce dossier-là. On va voir un arbitre qui va venir faire la lumière là-dessus.

Martin Dufour prétend que le gouvernement a fait des offres aux Innus, mais refuse d’en dire plus.