Pour la toute première fois, les chefs de la Nation Anishinabek et les maires canadiens et américains des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent s'unissent pour demander une meilleure protection des cours d'eau. Ils s'inquiètent des conséquences de nouvelles règles qui doivent être adoptées le 6 décembre par le Conseil du Pacte.