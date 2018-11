Bachelière de l’ancienne Université du Québec à Hull en 1996, Mme Therriault a œuvré dans les trois grands hôpitaux de l’Outaouais. C’est en 2003 qu’elle commence à occuper le poste d’infirmière-ressource en don d’organes et de tissus, portant ainsi le dossier de la transplantation dès la première heure dans la région­.

Je suis très fière de voir que la région au niveau du Québec se démarque et que j’ai été l’initiatrice de cette belle aventure qui est le don d’organes pour la région de l’Outaouais , a souligné la lauréate avec émotion lors de la remise du prix, vendredi.

Transplant Québec a tenu à reconnaître le travail de Mme Therriault, puisqu’elle a su « [favoriser] l’augmentation du nombre d’identifications de donneurs potentiels d’organes et de tissus [et former] les professionnels de la santé du CISSS de l’Outaouais au don d’organes et au don de tissus .

Toutefois, la composante la plus importante du métier est l’accompagnement de familles endeuillées, selon Mme Therriault. En 24 à 48 heures, leur vie est chamboulée [...] On est là pour eux, pour les supporter. Quand je suis avec les familles, je suis là pour m’occuper d’elles et les rendre bien , raconte l’infirmière-ressource.