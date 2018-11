Un texte de Serge Bouchard

L’accident est survenu vers 8 h 30 au coin des rues Saint-Camille, Notre-Dame et des Montagnes.

Le véhicule était conduit par un homme qui aurait subi un malaise. Alors qu’il se dirigeait vers l’est dans un secteur appelé « le croche » par les gens des environs, il aurait perdu le contrôle de son véhicule, qui a terminé sa route dans la vitrine du Marché Bonichoix.

L’homme a été conduit à l’hôpital en ambulance. On ne sait pas dans quel état il se trouve. Dans l’épicerie, personne n’a été blessé, mais les employés présents ont eu droit à une bonne frousse.

Un secteur à risque

Il y a à peine une semaine, des voix se sont élevées dans cette communauté du nord-ouest du Nouveau-Brunswick pour réclamer une modification à la route 17 qui traverse le village.

En plein cœur de Kedgwick, la route fait un angle très prononcé d'environ 90 degrés, ce qui est jugé dangereux par les habitants.

Clément Arpin, un habitant de Kedgwick, estime que le virage représente un danger en permanence. Photo : Radio-Canada

Clément Arpin, un habitant de Kedwick qui a dénoncé cette situation, croit que l’accident démontre à nouveau que l’intersection est dangereuse et que la province doit la corriger.

Ça prouve que c’est urgent de faire quelque chose. Nous devons obtenir une rencontre avec le ministère des Transports dans les plus brefs délais. Clément Arpin, habitant de Kedwick

Il ajoute que la route 17 est une route provinciale très importante sur laquelle circulent de plus en plus de véhicules et particulièrement des camions-remorques.

Dans le passé, deux de ces poids lourds ont d’ailleurs fait des sorties de route à cet endroit, entraînant la démolition de deux résidences. Des blocs en béton ont plus tard été ajoutés pour protéger les maisons et la garderie qui se trouvent dans le secteur.