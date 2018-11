Un puissant séisme de magnitude 7 a secoué vendredi l'Alaska, endommageant les routes et les bâtiments, causant des pannes d'électricité et de téléphone et faisant s'enfuir les résidents dans les rues. L'alerte au tsunami, qui avait été lancée après le séisme et les secousses qui ont suivies, a été levée un peu plus d'une heure plus tard, pour les régions côtières du sud de l'État, plus spécifiquement pour Cook Inlet et la péninsule Kénaï.