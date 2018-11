« L’adoption d’une loi fédérale sur les services à l’enfance et à la famille pour les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse est une étape essentielle pour faire en sorte que les enfants autochtones ne soient plus jamais retirés de force de leur foyer sans le consentement de leurs parents », indique la ministre des Services aux autochtones, Jane Philpott.

La ministre des Services aux Autochtones, Jane Philpott, entourée des représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, répond à une question à Ottawa, le vendredi 30 novembre 2018 Photo : La Presse canadienne/Adrian Wyld

Selon Ottawa, les enfants autochtones représentent plus de 52,2 % de tous les enfants pris en charge au Canada. Le nouveau projet de loi fédérale annoncé vendredi vise à réduire cette proportion en appuyant les familles autochtones pour qu’elles puissent élever leurs enfants au sein de leurs territoires et de leurs nations.

Services aux Autochtones Canada soutient que ces familles sont assujetties à des règles qui ne reflètent pas leur culture et leur identité. La législation compte remédier à ce problème, en confirmant les droits inhérents des Autochtones et les droits issus de traités.

Le ministère indique également que le droit à l’autodétermination des peuples autochtones sera le pilier de ce projet de loi, ce qui permettra à ceux-ci de déterminer librement leurs propres lois, politiques et pratiques liées aux services à l’enfance et à la famille.

Pour élaborer ce projet de loi, les parties ont suivi les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation, en plus de se conformer à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. La législation tiendra également compte des distinctions entre les Premières Nations, les Inuits et les Métis.