Un texte de Louis Gagné

Le troisième lien a fait l’objet d’un échange animé au Salon bleu, vendredi, entre M. Bonnardel et le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti.

Ce dernier a soutenu que la construction de l’infrastructure viendrait annuler les gains en fluidité du transport engendrés par le futur tramway de Québec.

Il a mis au défi le ministre des Transports de lui nommer des experts en urbanisme qui appuient son « projet colossal ».

« Le ministre des Transports n’est pas capable d'avancer un seul avantage au gaspillage de fonds publics que représentera le troisième lien. Il semble aussi préférer les opinions non fondées à la rigueur et la science », a lancé Sol Zanetti lors de la période des questions.

Quel est l’avantage […] de dépenser 3,5 G$ sur projet de transport collectif et […] plus de 4 G$ pour un troisième lien, 2 projets dont les effets vont s'annuler? Sol Zanetti, député, Québec solidaire, Jean-Lesage

François Bonnardel a rappelé que la population avait confié « un mandat fort » à son parti lors de l’élection du 1er octobre.

Le ministre des Transports a réitéré que son gouvernement allait « livrer la marchandise » et qu’un « premier coup de pelle » serait donné d’ici 2022.