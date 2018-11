Un texte de Charlotte Dumoulin

Plutôt que d’être de 2,5 % en 2019 comme prévu dans le dernier budget, la croissance économique serait de 2 %. Selon le gouvernement, ce pourcentage reste tout de même élevé pour la province.

Cette révision est attribuable à la différence inégalée entre le prix du pétrole canadien, à 10 $, et le prix du baril américain, à environ 50 $.

Le gouvernement ne veut cependant pas s’avancer en disant que cet écart pourrait mener à une récession économique l’année prochaine.

Les revenus, eux, ont été revus à la hausse. Cette révision ne tient cependant pas compte des dernières semaines, et se base sur les derniers six mois, au cours desquels le prix du baril de pétrole a été plus élevé que ce qui avait été prévu dans le dernier budget, et les productions, notamment manufacturières, se sont accrues.

C’est ce qui explique que les chiffres du budget 2018-2019 soient dans certains cas révisés positivement. La cible de l’équilibre budgétaire demeure, d’ailleurs, pour 2023.

Mise à jour économique pour le deuxième trimestre de l'exercice financier 2018-2019. Photo : Radio-Canada

Les dépenses ont légèrement augmenté en raison, entre autres, de l’aide déployée pour combattre les feux de forêt de l’été dernier.

L’emploi est en croissance selon le gouvernement, car comparativement à l’année dernière, 42 000 emplois ont été créés.

Plus détails à venir...