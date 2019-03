La musique comme outil de dialogue

La série Accents autochtones, présentée pour une sixième année consécutive au Mundial Montréal, aura permis de présenter en vitrine, devant des diffuseurs venus d’Europe et de partout en Amérique du Nord, des artistes tels que le trio Silla+Rise qui propose une fusion entre le chant de gorge inuit et l'électro, la chanteuse de folk nordique Riit, le ténor Jeremy Dutcher (Prix Polaris 2018), ainsi que l’ensemble OktoEcho venu présenter sa création Saimaniq.

Parallèlement à ces vitrines, des activités de développement professionnel, des séances de mentorat et des tables rondes ont permis ce dialogue nécessaire à la mise en valeur du talent, de la présence ainsi que de la diversité des différentes communautés autochtones à travers le pays.

Alan Greyeyes, directeur du festival sākihiwē de Winnipeg, participait à une table ronde baptisée ‘’Idle No More III : Renaissance autochtone’’.

Autant que possible, il faut que les artistes et les gens de l’industrie évitent les généralisations, négatives et positives. Il est aussi dommageable pour nos relations que de tomber dans des stéréotypes racistes ou de fantasmer sur un idéal romantique précolonial. Il faut réaffirmer notre humanité et ainsi développer nos individualités.

Alan Greyeyes, directeur du festival sākihiwē de Winnipeg