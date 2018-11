La SSJB croit que la lettre aurait été écrite des mains de Louis Riel à l’occasion des célébrations du 24 juin et évoque les liens de solidarité unissant les Canadiens français et les « Métis du Nord-Ouest ».

Le document a été écrit tandis que le chef métis était en exil aux États-Unis, quatre ans après le soulèvement des Métis francophones de l’Ouest canadien.

La lettre a été retrouvée par la secrétaire générale de la SSJB, France Langlais, qui disait faire l’inventaire et le classement de documents.

« J’ai eu un petit pincement au cœur lorsque j’ai retrouvé ça », raconte celle qui a fait la découverte.

C’est le major Roderick Kane, le petit fils du juge Coursol, qui a fait don du document à la SSJB en septembre 1938.

« Louis Riel avait adressé une lettre au juge Coursol le félicitant pour la défense des Canadiens français », raconte-t-elle.

Même si la lettre était déjà connue et une copie avait été reproduite dans le livre Les écrits complets de Louis Riel en 1985, la découverte permet maintenant aux historiens de travailler avec un document de première main selon Gilles Lesage, le directeur général du Centre du patrimoine de Saint-Boniface, à Winnipeg.

« Ça nous permet de confirmer les éléments qui se trouvaient dans la copie », affirme l’archiviste.

Les deux plus grandes collections des ouvrages et écrits de Louis Riel se trouvent à Bibliothèque et Archives Canada et à la Société historique de Saint-Boniface.

France Langlais se dit prête à faire don de la lettre pour qu’elle soit gardée en lieu sûr et se dit prête à écouter les suggestions du public pour sa préservation.