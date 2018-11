Un texte de Olivier Roy Martin

Comme leurs compagnons de classe, les élèves de 5e secondaire Sandrine Tremblay et Léonie Guimont ont d'abord assisté à un exercice de sauvetage où des membres de l'équipage ont récupéré un mannequin lancé à la mer.

On a bien vu comment le bateau a descendu , raconte Sandrine Tremblay. C'était quasiment stressant. On ne savait pas ce qui allait se passer. C'était vraiment intéressant.

L'embarcation utilisée pour secourir des personnes sur le F.-A.-Gauthier. Photo : Radio-Canada/Olivier Roy Martin

Les membres de l'équipage ont mis 12 minutes avant d'arriver à l'étape de prodiguer les premiers soins.

Ils ont bien géré la situation , juge Léonie Guimont. On pouvait vraiment bien voir comment ils pouvaient soulever le mannequin.

Les élèves de l'école secondaire Serge-Bouchard Sandrine Tremblay (à gauche) et Léonie Guimont (à droite) ont participé à l'exercice annuel de sécurité sur le F.-A.-Gauthier. Photo : Radio-Canada/Olivier Roy Martin

De spectateurs à participants

Les élèves de l'école Serge-Bouchard sont passés de spectateurs à participants pour la deuxième partie de l'exercice, lorsque les membres de l'équipage ont simulé une évacuation complète du navire. Le directeur général de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout, Jeannot Michaud, explique que ça rend la tâche plus complexe que les exercices de sécurité hebdomadaires des employés.

Là, on monte la barre un peu plus, et on travaille avec des vraies personnes à bord , lance-t-il en ajoutant que les jeunes sont aussi un public qui peut être dissipé à l'occasion .

Un groupe d'élèves au mandat secret

Avant l'exercice, le capitaine a mandaté un groupe d'élèves qui ont dû se rendre dans des lieux isolés du navire pendant l'exercice d'évacuation. Les membres de l'équipage participant à l'exercice ne savaient pas qui étaient ces élèves. Damien Lunardi se trouvait dans le local pour les animaux de compagnie au début de l'exercice.

Moi et six de mes amis, on devait se disperser sur plusieurs quais, des ponts, pour voir si l'équipage faisait bien son travail de retrouver tout le monde et de rapatrier tout le monde au quai principal , raconte Damien Lunardi.

Le capitaine, Guillaume Lelièvre St-Pierre, explique que ce groupe mettait à l'épreuve son équipage.

Je n'avais pas demandé à des jeunes de se cacher, simplement d'occuper pleinement le navire, donc je leur ai demandé d'aller à des ponts automobiles et d'aller à l'endroit où l'on met les chiens, où l'on soupçonne que des gens pourraient vouloir aller récupérer leurs animaux de compagnie , précise-t-il.

Le capitaine du F.-A.-Gauthier, Guillaume Lelièvre St-Pierre. Photo : Radio-Canada/Olivier Roy Martin

Le capitaine satisfait du temps d'exécution

Le capitaine du F.-A.-Gauthier s'est dit satisfait de la performance de son équipage, qui a évacué selon lui 262 personnes en 26 minutes.

On a fait des explications avec des gens qui voulaient bien les écouter , relativise Guillaume Lelièvre St-Pierre. C'est quand même très proche de la réalité, alors même si on se met un ajout de temps, on est encore très bons.

Le capitaine du F.-A.-Gauthier affirme qu'un retour sur l'exercice est prévu avec les membres de l'équipage pour améliorer davantage l'efficacité des interventions.