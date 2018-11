Un texte de Marie-Ève DuSablon

L’histoire se déroule toujours dans un village québécois, où la neige molle et blanche semble parfaite pour tous les sports d’hiver.

Si dans La guerre des tuques deux clans s’opposaient, ici c’est une course légendaire qui est au centre de l’action. L’intrigue s'articule autour de deux personnages, François, l’intello de la bande et Zac, l’intimidateur abandonné par ses parents.

Tous les deux tentent par tous les moyens, et même au détriment de leurs amis, de remporter la course en question. De nombreux personnages cultes reviennent, dont Chabot qui tombe en amour avec la cousine de Zac et Pierre qui a un nouveau chiot. Un clin d’oeil sympathique à La guerre des tuques, où il avait perdu sa chienne, Cléo.

Un scénario rassembleur

Qui n’a jamais participé à une course de traîneau ou construit le plus beau fort de la récréation? Dès les premières secondes, j’avais l’impression de revivre ma jeunesse et me revoir avec ma tuque et son énorme pompon vert.

C'est parce qu'à la différence des grands films américains traduits en français international, ici le doublage en québécois renforce l’esprit rassembleur et le côté authentique du village. Des expressions telles « La caboche bat toujours les tous croches! », en disent long sur les textes bien ancrés dans la culture d'ici.

Le tout est porté par des acteurs bien connus, tels Hélène Bourgeois-Leclerc qui donne vie à François et Mehdi Bousaidan dans le rôle du détestable Zac. La trame sonore qui ponctue le film permet d'entendre des artistes québécois comme Alex Newsky, Corneille ou même Garou.

Les animations 3D réalisées par le directeur artistique Philippe Arseneau Bussières, sont magnifiques et nous aident à vivre la course à 100 miles à l’heure. Des plans de vues de haut, comme avec un drône, nous gardent sur le bout de notre siège. Et tout comme moi, je parie que peu importe votre âge, vous aurez envie de sauter dans l'aventure!