Angela Danyluk, spécialisée en durabilité, pense que le niveau atteint par les grandes marées sera la norme d’ici quelques décennies, en raison de la montée du niveau des océans.

En parcourant le Seawall jeudi après de grandes marées, elle constate que la promenade n’a pas été construite avec ces changements en tête. « Ça a probablement été construit pour les marées hautes des années 1970 ou 1980 », lance-t-elle.

Les grandes marées sont prévisibles et surviennent environ deux fois par année. Il s’agit du moment où elles atteignent leur plus haut niveau.

À Vancouver, les dommages causés par les marées sont habituellement minimes. Toutefois, Mme Danylchuk pense que la situation pourrait changer avec les niveaux des eaux qui augmenteront de 50 centimètres d’ici 2050 et d’un mètre complet d’ici 2100.

La Ville de Vancouver revoit sa stratégie pour les changements climatiques et mise sur l’adaptation. Selon Mme Danylchuk, cela pourrait changer l’allure de la ville. « Des parties du Seawall pourraient être plus hautes. Nous pourrions avoir un littoral où nous allons restaurer une partie de la zone intertidale pour permettre à la plage de grandir et nous pourrions avoir différentes espèces d’arbres dans nos rues », explique-t-elle.

Cette nouvelle stratégie sera d’ailleurs présentée au conseil municipal le 5 décembre prochain.