La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine demande aux résidents de Havre-aux-Maisons de limiter leur consommation d'eau et de faire bouillir celle-ci deux minutes avant de la consommer.

Le maire, Jonathan Lapierre, explique que le niveau d'eau du réservoir est actuellement critique, étant donné que le réseau d'eau potable a été endommagé lors de l'incendie d'hier dans un HLM qui a jeté à la rue une quarantaine de personnes.

Malheureusement, les conduites d'aqueduc coulent encore. Donc le temps que tout ça soit colmaté, on demande aux gens de consommer un minimum d'eau potable , souligne M. Lapierre.

Un incendie a complètement détruit un immeuble à Havre-aux-Maisons, jeudi. Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Un nouveau black-out toujours possible

En point de presse vendredi matin, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a insisté sur l'urgence de mettre en place un système de communication satellitaire pour assurer le lien avec les Îles-de-la-Madeleine.

Les Madelinots ont été complètement isolés pendant de longues heures jeudi. En soirée, le maire a affirmé qu'un seul des deux câbles aurait été sectionné, à une trentaine de kilomètres de l'archipel. C'est le deuxième câble qui, malgré son piètre état, a permis le rétablissement des réseaux Internet et cellulaire presque partout sur les Îles jeudi soir.

On a pu faire une espèce de branchement entre les deux câbles, mais c'est un système qui est encore très fragile et très précaire, sur lequel on ne peut pas compter à long terme. Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique du Québec

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a abondé dans le même sens, rappelant que le réseau demeure vulnérable et demandant que des travaux d’urgence soient rapidement réalisés .

Il faudra s’assurer à ce qu’on n'ait pas un autre black-out de communications. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Une panne majeure

Près de 2000 personnes sont toujours privées d'électricité vendredi matin.

Une vingtaine de monteurs et techniciens d'Hydro-Québec sont arrivés aux Îles par avion jeudi à 22 h 40, afin de prêter main-forte aux huit monteurs qui étaient déjà sur place.

Les employés signalent qu'une trentaine de poteaux ont été arrachés et que d'autres structures ont été endommagées.

Les employés d'Hydro-Québec travaillent à remettre le réseau des Îles-de-la-Madeleine en fonction. Photo : Radio-Canada/Bruno Lelièvre

La conseillère aux communications à Hydro-Québec, Catherine Bujold, assure cependant que tous les effectifs et le matériel nécessaires sont actuellement en place pour corriger la situation.

On a une panne principale sur notre réseau de transport qui touche 1600 clients, alors une fois qu'elle sera résolue, c'est 1600 pannes qui seront résolues d'un coup. Toutefois, des pannes sur le réseau de transport, c'est toujours un peu plus compliqué et un peu plus long, alors on ne peut pas s'avancer sur des délais de rétablissement , explique Mme Bujold.

D'autres équipes sont attendues vendredi. D'ici la fin de la journée, plus d'une quarantaine d'employés d'Hydro-Québec seront aux Îles pour tenter de rétablir la situation.

Un avion Hercules des Forces armées canadiennes transportant des ressources humaines et matérielles est également attendu aux Îles vendredi.

Une centaine de personnes se trouvent à bord, notamment des employés des ministères de la Santé et des Services sociaux, de la Sécurité publique, ainsi que d'Hydro-Québec et de Bell Canada.

Des militaires et des médecins spécialistes embarquent à bord de l'avion des Forces armées canadiennes. Photo : Courtoisie de la Fédération des médecins spécialistes

Par ailleurs, les vols commerciaux sont de nouveau autorisés à se poser aux Îles-de-la-Madeleine.

Jeudi, l'aéroport était paralysé en raison de l'absence de télécommunications fonctionnelles à la tour de contrôle, mais selon Nav Canada, qui gère le trafic aérien de l'archipel, le système est opérationnel depuis vendredi matin.