Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Bruce McArthur a brièvement comparu vendredi matin en cour supérieure de l'Ontario après la conférence préparatoire à son procès qui s'était tenue à huis clos un peu plus tôt et en son absence entre le juge McMahon, la Couronne et la défense.

Le paysagiste de métier était habillé d'un jean bleu, d'une chemise à carreaux rouges et d'un chandail noir. L'air abattu, il se penchait vers l'avant dans le box des accusés pour écouter les plaidoiries.

L'homme de 67 ans est accusé du meurtre prémédité de huit hommes qui ont disparu dans la région torontoise entre septembre 2010 et juin 2017. Les corps démembrés des huit disparus ont été retrouvés l'hiver dernier dans des jardinières de l'une des résidences appartenant à l'un des clients de Bruce McArthur ainsi que dans un ravin situé à proximité.

Une tente derrière une propriété liée à Bruce McArthur où le sol doit être excavé. Photo : CBC

L'avocat de Bruce McArthur, James Miglin, a expliqué au juge McMahon que la défense ne serait pas prête pour défendre son client en septembre 2019 sans toutefois en expliquer les raisons.

Le magistrat avait proposé lors de la dernière comparution de l'accusé, le 5 novembre, que le procès se tienne entre septembre 2019 et janvier 2020. Il prévoit un procès d'une durée de trois à quatre mois.

Bruce McArthur a renoncé plus tôt cet automne à son enquête préliminaire, ce qui a permis d'accélérer les procédures judiciaires entamées contre lui et d'avancer son procès.

Les victimes présumées de Bruce McArthur: Skandaraj Navaratnam, 40 ans, Andrew Kinsman, 49 ans, Selim Esen, 44 ans, Abdulbasir Faizi, 44 ans, Kirushna Kumar Kanagaratnam, 37 ans, Dean Lisowick, 47 ans, Soroush Mahmudi, 50 ans et Majeed Kayhan, 58 ans. Photo : CBC/Police de Toronto

Le sexagénaire devra à nouveau comparaître le 13 décembre pour une audience procédurale en public. Le juge McMahon, la Couronne et la défense se réuniront au préalable pour sa conférence préparatoire au procès, qui devrait durer de trois à quatre mois également.

Quelques amis et quelques membres des familles des disparus étaient présents vendredi matin pour l'audience qui n'a duré que cinq minutes.