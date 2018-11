Le plus haut tribunal du pays a conclu vendredi que l'ordonnance de communication par laquelle la police fédérale a requis ces documents dans le cadre d'une enquête criminelle « a été rendue comme il se doit », et que sa validité devrait donc être confirmée.

Vice Media contestait cette ordonnance, approuvée par la Cour de justice de l'Ontario, qui l'obligeait à remettre à la GRC du matériel journalistique utilisé par son journaliste pour écrire des articles au sujet d’un homme soupçonné d'activités terroristes.

Les trois articles, publiés en 2014, portaient sur l'implication du Canadien Farah Shirdon dans le groupe armé État islamique (EI) en Irak. Ben Makuch avait eu des discussions avec lui par l’entremise de l’application de messagerie Kik Messenger.

Comme cette application n'enregistre pas les échanges entre ses utilisateurs, la GRC n'a pu se tourner vers un fournisseur de services, comme il lui arrive de le faire dans de tels cas. Elle s'est donc adressée aux tribunaux pour forcer Vice Media et son journaliste à lui remettre des captures d'écrans et des registres de ces échanges.

L'ordonnance en question a été présentée à la Cour de justice de l'Ontario, sans que Vice ou son journaliste ne soient avisés au préalable (ex parte).

Vice Media a contesté la validité de cette ordonnance de communication devant la Cour supérieure de l’Ontario, puis devant la Cour d’appel de l’Ontario, mais en vain; les deux tribunaux ont donné raison à la GRC et ont maintenu l'ordonnance. Son appel en Cour suprême était son dernier recours.

La police fédérale faisait valoir que les informations qu'elle cherchait à obtenir étaient essentielles à son enquête sur Farah Shirdon, tandis que Vice Media et son journaliste plaidaient que cette démarche risquait d’effrayer les sources journalistiques, essentielles pour la profession.

Vice Media arguait en outre que la Cour suprême devrait modifier le cadre d'analyse permettant aux tribunaux de déterminer si l'intérêt de l'État à poursuivre une enquête pour des crimes graves l'emporte sur l'intérêt des médias à protéger leurs sources. Ce cadre a été établi en 1991 dans l'arrêt Lessard.

Des arguments de Vice rejetés

Vice contestait par exemple que les médias devraient toujours être avisés au préalable d'ordonnance de communication les visant, sauf en situation d'urgence, ce qui n'était pas le cas ici. Le Code criminel indique en ce moment qu'un tel avis n'est pas nécessaire.

La Cour suprême conclut plutôt que le juge de la Cour de justice de l'Ontario pouvait entendre la demande de la GRC ex parte et, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et refuser d’exiger l’envoi d’un avis.

« Le juge chargé de la demande était justifié de se fonder sur les raisons pour lesquelles les policiers ont demandé une audience ex parte, soit notamment le risque que Vice Media mette les renseignements hors de la portée des tribunaux canadiens une fois informé de l’intérêt qu’ils suscitent pour les services de police », écrit le juge Moldaver.

« Vice Media n’a relevé aucun renseignement qui n’a pas été soumis au juge saisi de la demande et qui aurait raisonnablement pu avoir une incidence sur sa décision de délivrer l’ordonnance », ajoute-t-il.

Le tribunal conclut en outre que la Cour de justice de l'Ontario a respecté les exigences initiales applicables à la délivrance d’une ordonnance de communication prescrites par la loi.

« La preuve présentée par la police fournissait des motifs raisonnables de croire que 1) la source avait commis certaines infractions; 2) Vice Media avait en sa possession les renseignements sollicités; et 3) ces renseignements offriraient des éléments de preuve concernant la perpétration des infractions présumées. »

Plus de détails à venir.