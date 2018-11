1. Ce que vous devez savoir sur la mission de David Saint-Jacques

L'astronaute David Saint-Jacques décollera en direction de la Station spatiale internationale le 3 décembre prochain. Photo : La Presse canadienne/Ryan Remiorz

Près de 10 ans après avoir été désigné astronaute par l'Agence spatiale canadienne, David Saint-Jacques s'envole pour sa première mission à la Station spatiale internationale (SSI) tôt lundi, à 6 h 31 (HNE). Précisions sur ses préparatifs et ses objectifs.

Par Alain Labelle

2. La Station spatiale internationale, un modèle de coopération

Le centre de contrôle de la SSI à Korolev, en Russie, en octobre 2007. Photo : Reuters/Handout .

Depuis 20 ans, les 15 nations participant à la Station spatiale internationale (SSI) ont réussi à travailler main dans la main, malgré les tensions géopolitiques qui existent sur Terre. Comment expliquer le succès de ce programme d'exploration spatiale du point de vue politique?

Par Mélanie Meloche-Holubowski

3. Un duo éducatrice-enseignante à la maternelle, le modèle de l'Ontario

Classe de maternelle-jardin à l’École élémentaire Gabrielle-Roy, à Toronto Photo : Radio-Canada/Frank Desoer

Le gouvernement Legault, qui veut offrir la maternelle à tous les enfants de 4 ans au Québec, s'inspire de l'expérience menée depuis déjà 8 ans en Ontario. L'originalité : un tandem formé d'une enseignante et d'une éducatrice. Nous sommes allés voir comment cela fonctionne dans deux écoles de la région de Toronto.

Par Frank Desoer

4. Le point en 5 questions sur la maladie débilitante chronique des cervidés

Neuf bêtes dans la ferme de cerfs rouges de Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides, ont contracté la maladie débilitante chronique des cervidés, confirme l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Photo : iStock/kyletperry

Au mois d'août dernier, un cerf rouge atteint de la maladie débilitante chronique des cervidés a été découvert dans un élevage des Laurentides. C'était la première fois que cette maladie contagieuse et fatale était détectée au Québec. Une vaste opération a été lancée pour éviter qu'elle ne se répande à d'autres élevages et à la faune sauvage. Retour sur une maladie méconnue qui fait de plus en plus de ravages en Amérique du Nord.

Par Gaëlle Lussiaà-Berdou

5. D’où le cannabis tient-il son odeur?

L'odeur du cannabis passe rarement inaperçue. Sa légalisation risque de la rendre plus présente dans l'air cet automne. Photo : iStock

Les arômes de cannabis seront plus présents dans l'air maintenant qu'il est légal au Canada. Ils évoquent à chacun sa propre image, de la mouffette au printemps... voire le pin et même certaines fines herbes. Mais d'où vient son odeur si caractéristique?

Par Daniel Blanchette Pelletier

6. Détecter la conscience chez les personnes neurovégétatives en leur parlant

Des chercheurs ont montré qu’il était possible d’identifier les personnes toujours conscientes en utilisant différentes techniques. Photo : iStock/JJSINA

Sera-t-il un jour possible d'évaluer l'état de conscience d'une personne en apparence végétative simplement en lui parlant dans sa langue maternelle? Des chercheurs américains croient qu'une telle méthode permettrait d'identifier plus facilement les personnes coupées du monde dont l'état pourrait s'améliorer.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

7. Comment s’extirper du bourbier afghan?

Des soldats américains marchent à l'extérieur de leur base dans la province d'Orozgân en Afghanistan. Photo : Reuters/Omar Sobhani

Après 17 ans en Afghanistan, et bien qu'ils aient déclaré la fin de leur mission de combat en 2014, les États-Unis ont toujours quelque 16 000 soldats déployés en appui aux troupes afghanes. S'il fait moins les manchettes qu'à une certaine époque, l'Afghanistan semble encore aujourd'hui un sable mouvant dans lequel s'enlisent les soldats américains. Jusqu'à quand y resteront-ils?

Par Ximena Sampson

8. La toile d’araignée tire sa force des nanotechnologies

Une « recluse brune » sur sa toile Photo : Nicholas Ta/Ohio Department of Natural Resources

Reproduire les propriétés des toiles d'araignée pourrait permettre de créer un matériau d'une résistance inégalée. Mais, jusqu'à maintenant, ces arachnides ont conservé pour eux leurs plus importants secrets de fabrication. Une séance d'espionnage industriel sur la toile d'une araignée nord-américaine bien particulière a toutefois permis à des chercheurs d'en obtenir les plans structurels les plus détaillés à ce jour.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

9. Dans le sillage du saumon transgénique

Des saumons transgéniques dans un bassin Photo : Radio-Canada/Maxime Corneau

Sans le savoir, vous avez peut-être déjà mangé du saumon transgénique. Et toujours à votre insu, le saumon génétiquement modifié pourrait se retrouver encore plus souvent dans votre assiette au cours des prochaines années.

Par Maxime Corneau

10. Donner ses testicules à la science

Certains virus se cachent dans les testicules, à l'abri du système immunitaire, et y persistent. Photo : iStock/Perseomed

À l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, des scientifiques ont compris comment certains virus échappent au système immunitaire, en se cachant dans les testicules.

Par Dominique Forget

11. L’avez-vous vu? Plus noir que le noir et vos aisselles vous parlent

Le Vantablack absorbe pas moins de 99 965 % de la lumière qui atteint sa surface. Photo : SurreyNanoSys

La substance artificielle la plus sombre au monde quitte le domaine de la recherche et débarque dans l'univers des jeux vidéo, et un timbre qui alerte son utilisateur de ses mauvaises odeurs est mis au point. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer dans les derniers jours.

Par Alain Labelle

