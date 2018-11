Pour soumettre une demande, il faut non seulement coordonner les services sociaux autour du site, mais il faut aussi une preuve de soutien local, comme l'explique un porte-parole du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

Un plan de liaison doit notamment expliquer en quoi un site peut répondre aux préoccupations de la communauté, souligne un porte-parole du ministère dans un courriel.

Or, malgré les appels en faveur d’un site de prévention des surdoses dans la région, le maire et le chef de la police de Windsor ont exprimé leur opposition.

L’un et l’autre ont exprimé des doutes sur les avantages d’une telle installation et craignent qu’elle puisse avoir des effets non désirés sur la sécurité.

De son côté, le maire de Tecumseh qui est favorable à la création d'un site de prévention des surdoses dans la région explique que bien que des conversations aient lieu, les frictions à ce sujet ralentissent le processus.

Gary McNamara rappelle toutefois que ce sont des vies humaines qui sont en jeu derrière cette question

Il y a une victime dans tout le processus, c'est la personne qui a une dépendance à ces drogues , note-t-il.

Le bureau de santé a jusqu'à la fin du mois de décembre pour soumettre une demande.