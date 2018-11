Trois personnes ont arrêté dans cette opération. Un homme de 22 ans devrait être accusé de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic et de trafic de stupéfiants. Il devrait comparaître vendredi au palais de justice de Sherbrooke.

Une femme de 45 ans a été arrêtée pour possession de cocaïne et une autre femme de 35 ans a aussi été arrêtée, car elle était recherchée dans une autre affaire.

Selon le Service de police de Sherbrooke, plusieurs types de drogue ont été retrouvés sur place dont de la cocaïne, de la méthamphétamine, du cannabis et du crack. De l'argent, des cellulaires, des listes de comptabilité et téléphoniques et des balances ont aussi été saisis.

Toutes les techniques d’enquête ont été utilisées dans ce dossier. Le groupe d’intervention du SPS a participé à cette perquisition.