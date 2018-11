L’opération baptisée « Conduire chaud, conduire gelé, c’est non! » a été lancée jeudi en fin de journée et sera en vigueur jusqu’au 3 janvier prochain.

Selon la Sûreté du Québec, les patrouilleurs des corps policiers de toute la province seront plus vigilants et interviendront de façon « intensive » pendant la période des Fêtes pour intercepter et arrêter les conducteurs aux capacités affaiblies par l’alcool et la drogue.

Les policiers de Montréal se sont mis à la tâche jeudi soir en interceptant plus de 800 conducteurs à l’entrée du pont Jacques-Cartier. Bonne nouvelle, aucune arrestation n’a été effectuée. Mais ce n’est hélas pas toujours le cas.

Selon la SAAQ, l’alcool au volant a tué au moins 110 personnes et fait plus de 260 blessés graves et 1800 blessés légers sur les routes du Québec entre 2012 et 2016. En ce qui a trait à la conduite sous l’effet de la drogue, 33 % des conducteurs qui ont perdu la vie au cours de cette période en avaient dans leur sang.

La Société de l’assurance automobile rappelle par ailleurs qu’à compter du 18 décembre, les conducteurs qui échoueront aux tests de policiers experts en reconnaissance de drogue seront passibles de poursuites criminelles et verront leur permis de conduire immédiatement suspendu pour 90 jours. En cas de récidive, le véhicule sera aussi saisi pour 90 jours.

Pendant ce temps, le service de raccompagnement Opération Nez Rouge inaugurera vendredi soir sa 35e saison qui permettra à des milliers de personnes qui ne sont pas en état de conduire de rentrer à la maison en sécurité pendant la période des Fêtes.

L'année dernière, les bénévoles d’Opération Nez Rouge ont effectué plus de 53 000 raccompagnements au Québec. Le service est offert cette année dans 63 villes québécoises et 6 autres provinces.