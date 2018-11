En début de journée, au Nouveau-Brunswick, 7600 foyers étaient toujours privés de courant, plus de 14 000 en Nouvelle-Écosse et plus de 29 000 à l’Île-du-Prince-Édouard.

Certains abonnés devront attendre à tard, vendredi soir, avant de retrouver le courant.

Au plus fort des pannes, près de 250 000 Néo-Écossais étaient privés d’électricité et près de 45 000 au Nouveau-Brunswick.

Ces pannes empêchent l'ouverture d'une école, vendredi matin, au Nouveau-Brunswick, soit l'École Donat-Robichaud de Cap-Pelé.

Des rebranchements plus difficiles à venir

Énergie NB affirme que 120 équipes de monteurs de ligne travaillent à rétablir le courant.

120 équipes de monteurs de ligne s'affairent à rétablir le courant au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/René Landry

En Nouvelle-Écosse, la majorité des abonnés de NS Power ont été rebranchés jeudi après-midi grâce à des « équipements de protection » des lignes de transmission conçus pour prévenir des dommages de grande ampleur au réseau électrique lors de fortes tempêtes.

Le rebranchement des clients restants se fait lentement, selon la société d’énergie, parce que plusieurs d’entre eux sont isolés et que les routes pour les atteindre sont enneigées.

À l’Île-du-Prince-Édouard, des refuges ont ouvert leurs portes dans toutes les régions de la province pour accueillir les sinistrés qui seront toujours sans électricité vendredi.

Quelque 25 poteaux d’électricité sont tombés à l’île au plus fort de la tempête.