Hydro-Québec, qui a dépêché par avion une vingtaine d’équipes sur place pour rétablir le courant, indique que « des vents soutenus de plus de 120 km/h souffleront encore pour plusieurs heures dans cette région ».

La société d’État rapporte une trentaine de poteaux arrachés et d'autres structures endommagées.

Ces équipes sont composées de mécaniciens, de monteurs et de planteurs de poteaux. Selon Hydro-Québec, ces équipes auront comme objectif de rétablir le service d'électricité le plus rapidement pour les centaines de clients touchés. Elles s'affaireront ensuite à réparer le réseau de distribution, qui a été endommagé par des vents violents.

Ces effectifs s’ajoutent aux équipes qui sont déjà à pied d’œuvre depuis le début des pannes. Du matériel sera aussi acheminé par voie maritime vendredi soir, indique la société d'État.

Un avion de l'armée atterrira vendredi matin

L'aéroport est toujours paralysé en raison de l'absence de télécommunications fonctionnelles à la tour de contrôle.

Un avion des Forces armées canadiennes atterrira aux Îles vendredi matin avec à bord des ressources humaines et matérielles. Il y aura de l'équipement et des employés des ministères de la Santé et des Services sociaux, de la Sécurité publique, d'Hydro-Québec et de Bell Canada « pour rétablir le système de communication par satellite » et tenter de ramener la situation à la normale sur l'archipel.

L’aide des Forces canadiennes est la bienvenue. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a reconnu plus tôt dans la journée que « la capacité au niveau provincial est dépassée » face à une « problématique qui nécessite une intervention d'urgence ». Mme Guilbault a expliqué qu'il était devenu nécessaire de se tourner vers Ottawa.

Le premier ministre François Legault a également salué le recours à cet avion militaire.

Inquiet devant la situation d'isolement des Madelinots, M. Legault avait même évoqué la possibilité d’établir une liaison de transport en hélicoptère.

Des familles à la rue à la suite d'un incendie

Malgré la violence du brasier, personne n'a été blessé dans l'incendie d'un immeuble abritant des logements sociaux, aux Îles-de-la-Madeleine, le 29 novembre 2018. Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Alors que les Madelinots étaient isolés, un important incendie s’est déclaré dans un HLM. La Sûreté du Québec confirme qu’il n’y a eu aucun blessé.

Le brasier a mis une quarantaine de personnes à la rue. Les sinistrés, dont des personnes âgées et des familles, ont tous été pris en charge, indiquent les autorités.

Le bâtiment est une perte totale et on ne connaît pas encore la cause de l'incendie, bien qu'aucun élément criminel ne serait en cause, a précisé la Sûreté du Québec.

