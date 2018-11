Sherbrooke succèdera ainsi à Québec où se dérouleront les assises de la ligue en juin prochain. Parce que le cahier de charges est important et que les candidatures ne sont pas nombreuses pour la tenue d'un tel événement, Gilles Courteau signale qu'il ne peut pas ignorer l’expérience acquise au Palais des sports au fil des ans.

Rappelons que le Phoenix a organisé les assises en 2014 et 2015 en plus d'être responsable du défi Canada-Russie à deux reprises.

Ça se termine avec la séance de sélection et c'est notre événement majeur de l'année pour accueillir nos nouveaux joueurs. Après la première expérience qu'on avait eue ici, on avait envoyé la vidéo de notre séance de sélection à la Ligue nationale de hockey, parce qu'ils en avaient entendu parler. L'événement avait été très bien réussi et ils avaient mis la barre haut , a souligné Gilles Courteau.

On n'a pas de problème à aller dans d'autres villes de la Ligue junior majeur du Québec, mais de voir que Sherbrooke manifeste un intérêt, pour nous, c'est un gros plus, considérant ce qu'ils peuvent faire. Gilles Courteau, commissaire de la LHJMQ

Début du graphique (passez à la fin) Le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, vient de confirmer la tenue des assises de la ligue et du repêchage à Sherbrooke en 2020. L’emplacement de la ville et l’expérience de l’organisation ont été vantées par M. Courteau. #RCES pic.twitter.com/QUvkG76Bzr — Charles Beaudoin (@ChBeaudoin) 29 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, a quant à lui insisté sur les importantes retombées d’un tel événement qui regroupe plus de 4000 personnes le jour du repêchage. En se basant sur les éditions précédentes, Destination Sherbrooke estime à plus de 1 million de dollars les retombées économiques pour la région.

Ce sont des retombées énormes. Il y a plus de 1300 nuitées qui seront réservées en 2020 ici. C'est une bonne nouvelle , se réjouit M. Lussier.

La nostalgie à l'honneur ce week-end

Quant au Phoenix, il disputera ses matchs de la fin de semaine en arborant les couleurs des Castors de Sherbrooke vendredi contre les Wildcats de Moncton et des Faucons dimanche contre les Tigres de Victoriaville. Entretemps, un match des anciens qui regroupera des figures connues des partisans de hockey de la région dont Serge Boisvert, Yannick Tremblay et Jocelyn Thibault sera tenu au Palais samedi à 15 h.

On a des gens qui reviennent à Sherbrooke qui ne nous ont pas visités depuis très longtemps. C'est une belle occasion de redécouvrir Sherbrooke, de se réunir et de parler de hockey, de notre passion et on est très heureux. Le président du Phoenix de Sherbrooke, Denis Bourque