Si la loi est adoptée, Calgary et Edmonton se partageront un budget de 500 millions de dollars pour leurs infrastructures en 2022. Ce budget sera ajusté au cours des années suivantes en fonction des revenus de la province.

Cela permettrait aux grandes villes de prévoir plus facilement combien d'argent elles recevront de la province chaque année. Par exemple, si les revenus de la province sont plus importants une année, les villes sauront que, trois ans plus tard, leur financement sera plus élevé.

« Ce partage du revenu assurera que les villes reçoivent plus d'argent lorsque ça va bien et que les revenus augmentent, mais [qu'elles recevront] moins [d'argent] quand les temps sont durs, parce que c'est ça un vrai partenariat », explique le ministre des Affaires municipales, Shaye Anderson.

La loi propose aussi un budget annuel de 400 millions de dollars pour le développement du transport en commun dans les deux villes à partir de 2026. Ce budget serait financé par la taxe sur le carbone.

Prévoir le budget

Le but, c'est de rendre le financement des villes plus prévisibles. Ce financement n'est pas encadré par une loi en ce moment, mais par un programme provincial. Or, les montants alloués par le programme changent d'année en année.

C'est une grande source d'irritant, selon les villes, qui doivent rédiger leurs plans financiers plusieurs années à l'avance. Le maire d'Edmonton se réjouit de pouvoir compter sur un financement plus stable pour son budget 2019-2022, sur lequel la ville travaille en ce moment même.

C'est aussi une façon pour les villes de prévoir leur budget à long terme et planifier la construction d'infrastructures.

Il y a une différence importante entre une loi et une promesse politique. Ça prend trois lectures publiques à la législature pour pouvoir changer une loi. Lorsqu'il s'agit de politiques, ça change entre chaque budget ou chaque mise à jour fiscale. Don Iveson, maire d'Edmonton

Du côté de la métropole albertaine, le maire Naheed Nenshi est plus partagé quant au projet de loi. Selon lui, les fonds qu'il recevra seront diminués. Il se réjouit toutefois que la province ait consulté les municipalités sur le sujet.

Le gouvernement est en négociations avec les autres municipalités de la province pour leur offrir un arrangement semblable.