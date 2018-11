Les libéraux et l’Alliance des gens se sont tous deux dits choqués par la nouvelle.

C’est inacceptable qu’elle n’ait pas reçu de soins. Si on lui a vraiment refusé des traitements, il devrait y avoir une enquête là-dessus , a déclaré Kris Austin, chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick.

De son côté, le député libéral de Moncton-Centre, Robert McKee, s’est dit étonné par cette histoire.

Avocat de formation, il s’est demandé ce qui a pu faire en sorte que la femme ne soit pas amenée à l’hôpital .