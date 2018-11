Pour la direction, il s’agit d’un objectif atteignable. De cette façon, les élèves seront plus motivés à donner tous les efforts possible dans leurs études, croit la directrice des services pédagogiques, Bianca Tremblay.

Pendant toute l'année scolaire, le jeune a fait les efforts nécessaires à l'apprentissage et on a évalué que oui, il a compris. À la fin de l'année, on n'a pas besoin d'une deuxième confirmation que l'apprentissage est fait , se justifie-t-elle.

Tous devront toutefois se soumettre aux épreuves obligatoires du ministère de l'Éducation, puisque c’est ce dernier qui corrige les examens.

Un dossier sans faille

Pour être exempté des examens, les élèves devront également avoir une bonne participation en classe, en plus d’être respectueux envers les autres étudiants, explique le directeur du Séminaire de Chicoutimi, Louis Prévost.

Chez les plus performants, l'idée plaît beaucoup.

Si je peux me libérer de tous mes examens en fin d'année, ce serait vraiment excellent, mais je ne me mets pas de pression parce que je veux continuer de bien performer. Vincent Gosselin, élève de troisième secondaire

Le Séminaire de Chicoutimi estime que de 80 à 100 élèves pourraient bénéficier d'un congé d'examen dans une matière cette année.

Avec les informations de Claude Bouchard