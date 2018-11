Le commerce emploie actuellement 48 personnes, en incluant les employés temporaires du temps des Fêtes.

L’entreprise offrira des postes similaires dans d'autres succursales aux employés concernés par la fermeture. Malheureusement pour les travailleurs qui se retrouveront sans emploi, les magasins Best Buy les plus près du Bas-Saint-Laurent se trouvent à Québec et à Chicoutimi.

Le géant du commerce d’équipement électronique justifie sa décision en invoquant l’impossibilité de « trouver un accord raisonnable avec le propriétaire concernant le bail du bâtiment ». Selon l’entreprise, aucune solution de déménagement n’était viable.

Sur le site web du locateur, l'entreprise SmartCenter, on peut d’ailleurs déjà voir que l’espace qu’occupe Best Buy en ce moment est disponible à la location pour un nouvel occupant.