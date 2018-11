L'énorme succès de Roma auprès des critiques n'est pas une surprise. Le film de Cuaron est considéré comme un chef-d'œuvre depuis qu'il a gagné le Lion d'or à la Mostra de Venise.

On s'attend à ce que le film produit par Netflix se retrouve parmi les nominés à l'Oscar du meilleur film aux Oscars.

Le réalisateur mexicain Alfonso Cuaron avec le Lion d'or sur le tapis rouge de la cérémonie de remise de prix de la Mostra de Venise. Photo : Getty Images/Vittorio Zunino Celotto

Alfonso Cuaron, qui a assuré lui-même la direction photo, s'est inspiré de son enfance au Mexique pour tourner le film en noir et blanc qui se déroule dans les années 1970.

Dialogue de Dieu récompensé

Les critiques ont par ailleurs remis le prix du meilleur acteur à Ethan Hawke pour Dialogue avec Dieu (First Reformed), de Paul Schrader, qui a également gagné dans la catégorie du meilleur scénario.

Ces prix ont donné un nouvel élan au film, qui raconte l'histoire d'un pasteur accablé de doutes interprété par Ethan Hawke. Dialogue avec Dieu avait remporté les mêmes distinctions à la cérémonie des prix Gotham lundi.

Bien que les choix des organisations de critiques comme le New York Film Critics Circle et la Los Angeles Film Critics Association diffèrent généralement des favoris de la saison des galas, ces critiques peuvent influencer la sélection aux Oscars.

Regina Hall préférée à Lady Gaga

Regina Hall a été couronnée meilleure actrice pour sa prestation dans le film indépendant Support the Girls. L'actrice était en lice contre Lady Gaga, pour Une étoile est née (A Star is Born), et Olivia Colman, qui joue dans La favorite (The Favourite).

Les prix d'acteurs de soutien sont allés à des candidats plus connus. Regina King a été récompensée pour sa performance dans le film de Barry Jenkins, Si Beale Street pouvait parler (If Beale Street Could Talk), tandis que Richard E. Grant a reçu un prix pour Pourras-tu me pardonner un jour? (Can You Ever Forgive Me?).