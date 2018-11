S’il est adopté, le règlement prévoit que seuls les organismes à but non lucratif (OBNL) qui ont pignon sur rue à Gatineau pourront installer des boîtes de dons sur le territoire de la Ville. Cette mesure viendrait notamment mettre en échec les entreprises à but lucratif de l’extérieur qui disposent de boîtes semblables à Gatineau.

Ça fait en sorte de réserver le marché pour les organismes à but non lucratif de Gatineau. Donc des gens qui sont impliqués dans la communauté, qui redonnent à la communauté , souligne la présidente de la CDTHE, Maude Marquis-Bissonnette.

Cependant, la proposition présentée jeudi ne spécifiait pas comment et quand les boîtes privées seraient retirées.

En vertu de cette réglementation, ce seraient les OBNL eux-mêmes qui auraient la responsabilité de l’entretien des boîtes. À l’heure actuelle, ce sont théoriquement les propriétaires des terrains où sont mises les boîtes qui doivent les entretenir.

Un maximum de trois boites de dons sera autorisé sur un terrain.

Les OBNL gatinois qui veulent disposer des boîtes de dons sur le territoire de la Ville devront se procurer un permis auprès de la Municipalité, au coût de 60 $. Ce permis est renouvelable annuellement sans frais supplémentaires et les OBNL devront afficher une copie dudit permis sur toutes leurs boîtes.

Ça fait longtemps qu’on l’attend. Je suis contente. Ce que je voulais, c’était de tout mettre ça en place avant le printemps, parce que le printemps, c’est la période la plus lucrative pour ces entreprises-là , fait remarquer la conseillère du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, Louise Boudrias.

S’il est adopté par le conseil municipal, le projet de règlement sur les boîtes de dons pourrait entrer en vigueur à la fin mars.

Avec les informations de Nathalie Tremblay