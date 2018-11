Un texte de Timothé Matte-Bergeron

« C’est une promesse qui a été faite il y a plus de 20 ans et qui n’avait pas encore été remplie », a lancé John Horgan lors d’un point de presse tenu lors de la 5e rencontre annuelle entre le premier ministre et les leaders autochtones de la Colombie-Britannique, qui se déroule jeudi et vendredi au centre des congrès de Vancouver.

Selon lui, le partage des revenus du jeu, incluant les recettes des casinos, fournira un financement stable à long terme pour les Premières Nations de la province, « que ce soit pour les services sociaux, l'éducation, le logement, les infrastructures, la santé ou le développement économique ».

Le montant et les détails de sa répartition seront précisés dans le prochain budget provincial, en février 2019.

Une décision applaudie

L’annonce a été bien accueillie par les participants à la rencontre.

Pour Robert Philipps, de l’organisation First Nations Summit, c’est une bonne nouvelle pour les communautés rurales de la province.

Robert Philipps, de l'organisation First Nations Summit, se réjouit de l'annonce du gouvernement de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada

« Si nous avons des Premières Nations prospères, cela signifiera plus de revenus allant dans ces endroits, cela signifiera des emplois et de l’argent pour acheter des véhicules et des maisons », croit-il.

Suivre la voie d’autres provinces

Déjà, la province verse 10 % des revenus tirés des casinos et des autres opérateurs de jeux de hasard aux municipalités qui les accueillent sur leur territoire. Pour l’année fiscale 2017-2018, 102,1 millions de dollars ont ainsi été versés à 34 municipalités.

La Colombie-Britannique ne sera pas la première province à partager ces revenus aussi avec les Premières Nations. La Saskatchewan, l’Alberta, le Manitoba et l’Ontario versent d’une manière ou d’une autre une partie des recettes des casinos aux Autochtones.

Mettre en oeuvre la Déclaration sur les droits des peuples autochtones

Le premier ministre John Horgan a aussi affirmé que son gouvernement, en collaboration avec des représentants autochtones, travaillait sur un projet de loi pour mettre en oeuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, une promesse qu'avait faite son parti lors des élections de 2017.

« Nous allons faire d’importantes avancées l’an prochain avec ce nouveau projet de loi, [...] nous sommes la première province à la faire et, espérons-le, pas la dernière », a précisé le ministre des Relations autochtones et de la Réconciliation, Scott Fraser.

L’adoption d’une telle loi obligerait l'Assemblée législative à examiner tout futur projet de loi en considérant quels impacts il pourrait avoir sur les Premières Nations.

Un projet de loi fédérale similaire, présenté par le député néo-démocrate fédéral Roméo Saganash, est à l’étude au Sénat.