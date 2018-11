Un texte de Catherine Allard

Le responsable de la Section d'identification médico-légale de la Force policière de Saint-Jean, le sergent Mark Smith, a témoigné lors du sixième jour du procès de Dennis Oland. Ce dernier est accusé du meurtre non prémédité de son père, Richard Oland.

Mark Smith a expliqué à la cour qu’il avait eu l’intention d’examiner la porte arrière du bureau de Richard Oland pour tenter d'y relever des traces de sang ou d'ADN, puisqu’il s’agissait d’une voie d’évasion possible pour le meurtrier. Lorsqu’il est arrivé sur les lieux, la porte était fermée.

La porte arrière du bureau de Richard Oland retient l'attention lors des premiers jours du procès. Photo : Pièce à conviction

Il s’est cependant concentré dans un premier temps sur le corps de Richard Oland et son bureau, qui étaient plus importants à ce stade.

Lorsqu’est venu le temps d’examiner la porte, quelques heures plus tard, il a remarqué qu’elle avait été ouverte par des policiers. Il n’était donc plus possible d'y prélever des empreintes ou des traces d’ADN. La preuve avait été contaminée.

Le sergent Mark Smith arrive au palais de justice de Saint-Jean pour témoignaer. Lors du premier procès, en 2015, il a été l'un des témoins qui a passé le plus de temps à la barre. Photo : Radio-Canada

Mark Smith a expliqué que le laboratoire médico-légal de la GRC, qui analyse les échantillons, n’accepte pas ceux qui ont été contaminés.

Jusqu’ici, la défense a fondé sa stratégie en grande partie sur les erreurs commises par la police lors de l’enquête. Elle a également démontré beaucoup d’intérêt pour cette porte, qui mène à une allée derrière le bureau de Richard Oland. Selon les avocats de Dennis Oland, le meurtrier aurait pu s’enfuir par cette porte.

Il n'a pas encore été révélé à la cour qui a ouvert cette porte. Mark Smith et d’autres agents ont affirmé qu’elle était fermée lorsqu’ils sont arrivés sur la scène, mais ouverte plus tard dans la journée.

Mark Smith doit reprendre place à la barre des témoins vendredi matin, afin de conclure son témoignage. D’autres policiers doivent lui succéder au cours de la journée.