Vos meilleures recettes à la franco-manitobaine : la soupe « bullet »

Dans le cadre de « Nos racines - nos recettes », réalisé avec l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba et l'Accueil francophone, nous vous proposons des recettes que des grands-mères métisses et africaines partagent avec leurs enfants et petits-enfants. Ces rencontres culinaires sont le prétexte d'échanges culturels et laissent un legs important afin que nos sociétés demeurent bien vivantes.

Un texte de Colombe Fortin

Jacqueline Lemay, une grand-mère métisse nouvellement retraitée, cuisine avec sa petite-fille, Perle Marion, une recette de « soupe bullet » qui est en fait une soupe aux légumes et à la viande.

Selon Internet, le nom curieux de cette soupe métisse ne se rapporte pas à la chasse, mais au mot français boulettes, qui désigne de petites boulettes de viande. Jacqueline fait souvent cette soupe et elle voulait transmettre sa recette à sa petite-fille.

Les ingrédients pour la soupe bullet Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

INGRÉDIENTS

454 g (1 livre) de boeuf haché maigre

454 g (1 livre) de porc haché maigre

30 ml ( 2 c. à table) d'oignons hachés

2 ou 3 gousses d'ail

sel et poivre au goût

persil séché

romarin séché

épices à steak

250 ml ( 1 tasse) de farine pour les boulettes

1 oignon haché

500 ml (2 tasses) de pommes de terre en cubes

250 ml (1 tasse) de carottes en cubes

1 patate douce en cubes (ou un navet)

2 branches de céleri en cubes

250 ml (1 tasse) de nouilles de blé

1 ou 2 sachets de bouillon de boeuf en poudre

La viande pour les boulettes Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Dans un grand bol, Jacqueline mélange le porc et le boeuf hachés avec les oignons hachés très finement.

L'ail et la viande Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Jacqueline montre à Perle comment utiliser un presse-ail. Dans cette recette, on ne doit pas avoir de gros morceaux d'ail, car les boulettes sont très petites.

Les condiments Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Jacqueline assaisonne la viande avec du sel, du poivre, du romarin et du persil.

Le mélange de viande Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Jacqueline a choisi de porter des gants pour travailler la viande. Avec les mains, elle mélange la viande et les condiments.

Les boulettes de viande Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Jacqueline prépare de petites boulettes de viande que Perle roule dans la farine et dépose dans le grand chaudron pour la soupe.

Les boulettes pour la soupe Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Pour cette soupe, les boulettes cuiront dans de l'eau. Jacqueline ajoute l'eau aux boulettes et commence la cuisson de la soupe.

Vérification de la cuisson des boulettes Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Après une dizaine de minutes, Jacqueline mélange doucement et montre à Perle les boulettes à demi cuites. Cela aide à déterminer le temps de cuisson.

Peler les pommes de terre Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Paulette et Perle pèlent les patates douces et les pommes de terre pour la soupe. On peut aussi utiliser du navet plutôt que des patates douces.

Les cuisinières autour de l'îlot de cuisine Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Paris et Paulette coupent les légumes pendant que Jacqueline et Perle roulent des boulettes de viande. La cuisine métisse est rassembleuse. Jacqueline et Paulette sont des soeurs, et leurs petites-filles, les meilleures amies. Ce n'est pas la première fois qu'elles cuisinent ensemble.

Les légumes Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Quand les boulettes sont cuites, que le bouillon a une belle texture et un bon goût, Jacqueline ajoute les oignons, les légumes et les épices à steak.

Ajouter le bouillon Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Jacqueline mélange bien le tout et ajoute le bouillon de boeuf. Pour cette recette, qui nourrit une bonne dizaine de personnes, elle utilisera deux sachets.

Les nouilles Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Quelques minutes avant de servir, on ajoute les pâtes de blé entier. La soupe sera prête quand les nouilles seront cuites.

La bullet soupe Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

La viande qui a cuit dans la soupe a donné une merveilleuse saveur au bouillon. Quelle belle soupe-repas, délicieuse, goûteuse et rassembleuse!