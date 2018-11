Pendant environ quarante minutes, à l’extérieur de l’école, les élèves ont crié des slogans appelant à la résistance et ont chanté des chansons démontrant leur fierté franco-ontarienne.

La manifestation a été organisée par un petit groupe d’élèves en une journée seulement pour imiter des événements similaires tenus mardi dans la région de Toronto.

Les organisateurs ont mobilisé les autres élèves le soir précédent grâce aux médias sociaux.

On veut tous continuer nos études dans une université française et M. Ford a décidé de couper le budget pour cette université-là , affirme une des organisatrices, Élisabeth Trottier, qui déplore aussi l’élimination du financement pour les revues jeunesse franco-ontariennes.

On veut garder notre culture franco-ontarienne puis on ne veut pas que Ford ne nous enlève rien et on ne veut pas se faire assimiler. Un événement comme ça va nous aider à nous rendre encore plus fiers comme Franco-ontariens , affirme une autre organisatrice, Isabelle Mongenais.

Des élèves qui ont contribué à l'organisation de la manifestation tenue à l'École secondaire catholique Cité des Jeunes. Photo : Radio-Canada/Francis Bouchard

C’est un succès. Les gens se sont rassemblés en tant qu’école et on a aussi un grand appui de la communauté , affirme pour sa part, Justin Francoeur.

Le conseil scolaire et la direction de l'école ne sont pas opposés à la manifestation.

Dans une lettre envoyée aux parents en journée, la directrice Natalie Joncas-Raymond a indiqué que les élèves avaient le droit de se mobiliser et de manifester leur mécontentement.

La directrice indiquait aussi que le personnel allait veiller à la sécurité des élèves pendant la manifestation.

Kapuskasing est aussi une des villes ontariennes qui présentera une manifestation citoyenne samedi contre les compressions de Doug Ford.