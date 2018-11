Un texte de Fanny Samson

Au cours des derniers mois, des enseignants, des élèves et des membres de la communauté ont été consultés et l’équipe du Lab-École leur a présenté des maquettes.

« Il y a eu différentes maquettes, on a fait des stations d’une journée, donc les gens venaient vers une maquette. Qu'est-ce que vous aimez dans ce projet-là? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? », a expliqué Pierre Thibault, architecte et cofondateur du Lab-École.

Les comités de travail de six des sept écoles retenues ont présenté leurs idées et leurs besoins. Ils sont de Québec, de Gatineau, de Maskinongé, de Rimouski, de Saguenay et de Shefford.

Ils se sont réunis pour la première fois sous un même toit.

Le cofondateur du Lab-École, Pierre Thibault Photo : Radio-Canada

Des dizaines de maquettes

Au cours des derniers mois, des dizaines de maquettes ont été construites et présentées aux comités de travail qui doivent faire des choix.

Parmi les maquettes retenues, les aires ouvertes, les jardins et les cuisines occupent plus place importante.

Ces formats miniatures sont le résultat de consultation et de sources d'inspiration mondiale.

Les responsables du projet de revitalisation de l'ancienne école Stadacona de Québec, fermée depuis 2008, sont séduits par les espaces collaboratifs.

Concours d’architecture

Le projet de l'architecte Pierre Thibault, du chef cuisinier Ricardo Larrivée et de l'athlète Pierre Lavoie franchira bientôt une nouvelle étape.

Des concours d'architecture seront lancés cet hiver et les finalistes seront dévoilés cet été. L’ouverture des écoles est prévue pour la rentrée scolaire 2021.

L'arrivée d'un nouveau gouvernement à l'Assemblée nationale donne espoir à la direction du Lab-École que ce projet puisse devenir un exemple.

« On est très très encouragés pour la suite des choses. Le ministre Roberge a déjà annoncé qu'il voulait procéder au renouvellement du Lab-École. Cette initiative-là est née seulement l'année dernière, mais déjà on sent qu'on est appuyé au niveau politique », se réjouit la directrice générale du Lab-École, Natacha Jean.