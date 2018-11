La convention de fusion a été adoptée de manière quasi unanime mercredi, selon M. Paradis, le cas a fait l’unanimité dans le Sud-Ouest, à 97 %, et en moyenne le taux d’approbation de ce mouvement est de 97-98 % d’acceptation .

La nouvelle entité, nommée Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc va regrouper au sein d’une même institution les caisses populaires d’Alfred Limitée, Cornwall, Hawkesbury, la Vallée, Nouvel-Horizon, Ottawa, de Trillium, du Sud-Ouest de l’Ontario, la Vallée Est, Vermillon, Voyageurs ainsi que la Fédération des caisses populaires de l’Ontario.

Selon M. Paradis, ce regroupement vise à renforcer la pérennité de l’institution en Ontario.

Si on réussit à maintenir une bonne relation avec nos membres, on crée de la fidélité et avec la fidélité vient la pérennité. Christian Paradis, directeur général de la Caisse populaire de Pointe-aux-Roches-Tecumseh

Les banques à l'ère numérique

Pour le directeur, l'ère numérique crée une compétition supplémentaire pour les Caisses, pour cette raison on doit s’adapter, réviser notre modèle d’affaires et devenir plus présents que jamais auprès de nos membres .

À [l'ère] numérique, le [système] bancaire subit les conséquences [de la présence de]certaines compagnies comme Google ou autres entre nous et le client , explique le directeur en parlant des défis auxquels les Caisses font face actuellement.

Selon M. Paradis, la fusion permettra aux Caisses d'améliorer les services et de s’adapter aux besoins des jeunes, qui eux n’entrent pas en succursale pour profiter des services, mais utilisent plutôt les plateformes numériques.

Le regroupement sera officiel en janvier 2020.