Un texte de Marion Bérubé

Dans les petits bureaux de la rue King Ouest, une poignée d’employés s’activent devant leur ordinateur. Le fruit de leurs efforts va révolutionner le domaine spatial. Ils ont créé l’intelligence artificielle (IA) qui dirigera le bras canadien, un bras mécanique rattaché à une nouvelle station spatiale en orbite autour de la Lune.

L’intelligence artificielle, ça permet d’ouvrir des portes pour réaliser des opérations qui ne seraient pas réalisables s’il y a une grande dépendance envers les humains, ça nous permet d’aller plus loin lance d’emblée l’un des développeurs de l’entreprise, Jean-Frédéric Laprade.

La nouvelle station spatiale lunaire La station spatiale lunaire est un modèle réduit de l’Agence spatiale internationale. Située à près de 400 000 kilomètres de la Terre, la station servira de point de base pour des explorations plus lointaines, dont la planète Mars. Elle devrait être déployée dans l’espace en 2026.

Le bras mécanique rattaché à la station est conçu par une entreprise de Toronto, le groupe MDA. En 2013, Menya Solutions a obtenu un contrat pour développer l’IA qui contrôlera le bras canadien.

Il est critique pour l’assemblage de la station. Il y a plusieurs modules qui viennent en pièces détachées et le bras va les assembler , explique le directeur de la technologie de Menya Solutions, Philipe Bellefeuille.

L’entreprise teste son intelligence artificielle grâce à un logiciel de simulation digne d’un jeu vidéo. Deux manettes faisant face à trois grands écrans trônent au milieu du bureau. Le but : fixer le bras mécanique à une base. Photo : Radio-Canada/Marion Bérubé

Fini les robots intelligents de Blade Runner; l’IA mise au point par Menya Solutions vise plutôt à faire fonctionner le bras robot de façon autonome pour entretenir la station spatiale lunaire durant de longues périodes.

Lorsqu’il y a un défaut sur un module [de la station spatiale] ou lorsque des composantes sont défectueuses, le bras robot doit pouvoir le détecter automatiquement et savoir comment faire pour le réparer ou pour le remplacer tout seul , ajoute Philipe Bellefeuille

La compagnie estrienne développe aussi l’IA qui animera les robots qui exploreront la Lune et Mars. On peut avoir une intelligence pour que le robot puisse se déplacer, trouver les échantillons à prendre, s’assurer qu’il ne reste pas pris quelque part , énumère le directeur technique.

On n’est pas encore à un point où on peut avoir un robot qui paraît ou agit exactement comme un humain, mais on peut regarder ce qu’un humain fait bien et essayer de reproduire certains éléments. Philipe Bellefeuille, directeur de la technologie chez Menya Solutions.