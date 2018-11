Le refuge offre présentement un lit et un endroit au chaud à une quarantaine de personnes par nuit, rappelle sa directrice générale, Jan Schultz.

En ce moment, les trois refuges principaux de Kelowna sont pleins à craquer. Jan Schultz, directrice-générale, Inn from the Cold

Le refuge Inn from the Cold, à Kelowna doit quitter ses locaux d'ici le 31 décembre et n'a pas été capable de trouver un nouvel emplacement. Photo : Inn from the cold/Kelowna