Paul Cournoyer et la résonance du bois

Modeler les sons d'un atelier de menuiserie pour en sortir des accords et une mélodie, voilà le défi que s'est donné Paul Cournoyer pour sa performance éclair. À la fin octobre, l'auteur-compositeur-interprète franco-albertain s'est prêté au jeu en compagnie du vidéaste Hugo Levesque, et il en a tiré une pièce originale, mais aussi une approche qu'il se promet de répéter.

Une sableuse, des tournevis, une bombe aérosol, un ventilateur et quelques bouts de bois, il n'en fallait pas plus pour exciter la créativité de Paul Cournoyer. À l'aide de son téléphone, il a enregistré des bruits communs à l'atelier où il travaille, à Edmonton, pour les rapporter à son studio à la campagne.

Avec ces sons, il a créé un ensemble de percussion dont il s'est servi pour accompagner ses segments enregistrés au piano et à la guitare.

J’ai pris les sons, je les ai découpés mais je ne les ai pas manipulés tant que ça. J’ai seulement fait un peu de compression, puis des effets, mais je n’ai pas ralenti ou accéléré, alors le ton original est toujours là. Paul Cournoyer

Paul Cournoyer dans son studio, à Slave Lake : « Je travaille dans un atelier où c’est très bruyant, on porte des casques. Alors j’apprécie beaucoup le silence. J’adore cet espace-ci, c'est le calme de la campagne. » Photo : Radio-Canada

Le procédé d'échantillonnage, qui consiste à enregistrer des sons et les manipuler pour en faire des motifs, n'est pas nouveau : il a inspiré des musiciens de styles très différents depuis les premières expériences initiées par les précurseurs de la musique électronique. Plus récemment, on l'associera notamment au rock industriel ou encore au hip-hop.

Des groupes comme Radiohead ont vraiment rendu cela populaire dans les années 1990, explique Paul Cournoyer. J’utilise un logiciel qui s’adonne bien avec ce genre de manipulation, mais je ne l’avais jamais essayé. Alors c’était un bon défi de me dire : ok, je vais prendre plein de sons et je vais créer un instrument à partir de ça.

Paul Cournoyer dans l'atelier de menuiserie. Photo : Radio-Canada

Faire la cueillette des sons a vraiment poussé ma perception de l’endroit où je travaille. (...) C'est vraiment deux choses différentes, mais il y a beaucoup de parallèles. Ça prend du temps pour manier le bois, ça prend du temps pour manier les sons et créer quelque chose de plus cohérent et réfléchi que juste une planche ou une note sur un piano. Paul Cournoyer

Une exploration surprenante

Paul Cournoyer et Hugo Levesque pendant le tournage d'une performance éclair de L'atelier culturel. Photo : Radio-Canada

On est très satisfait avec le résultat final! Je referais un processus comme ça pour une chanson. Ça te force à aller ailleurs dans ta méthode. Paul Cournoyer

Si je me donnais une autre journée, musicalement, au niveau des accords, j’ajouterais un peu plus de variété, mais il y a aussi une force dans la répétition. Ç'a quand même fini par être assez bon pour quelque chose qu’on a fait en quelques heures. On a mis peut-être six heures de travail concret là-dessus!

D'après les informations recueillies par Hugo Levesque.