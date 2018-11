Un texte de Thomas Deshaies

Sitôt débarqués de l'avion, les participants ont embarqué dans un autobus pour une visite guidée des principaux lieux d'intérêt de la ville avec Paul-Antoine Martel, bien connu dans la région pour ses connaissances historiques.

L'opération de charme semble avoir fonctionné, du moins pour Badieu Constantin Angelo. Je veux revenir ici, ça semble paisible, calme, s'exclame-t-il. Les banques, les divers endroits d'épicerie, je vois que tout est réuni, il n'y pas de soucis.

Le président de la Chambre de commerce de Val-d'Or (CCVD), Stéphan Ferron, estime qu'il faut promouvoir davantage la qualité de vie qu'il est possible d'avoir dans la région. On doit montrer aux gens qu'on a une super grande qualité de vie ici , affirme-t-il.

C'est justement ce que l'un des participants rencontrés, Oscar Lopez, recherche. C'est surtout la partie qualité de vie [qui m'intéresse], hors de la grande ville, où il y a moins de trafic , explique-t-il.

Les participants ont aussi pu rencontrer des représentants de plusieurs entreprises de la région.

La directrice des ressources humaines pour MP Solutions, Annie Tremblay, qui prenait part à l'événement, se réjouit de cette initiative. Moi je trouve que c'est une initiative exceptionnelle. Ça permet aux gens de voir le milieu dans lequel ils sont sollicités. Ça augmente les chances d'intégration puis de rétention de la main-d'œuvre par la suite , explique-t-elle.

Stéphan Ferron appelle tous les citoyens de la région à prendre part aux efforts pour intégrer les nouveaux arrivants.