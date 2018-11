Les Blackhawks ont manqué les séries l’an dernier et semblent avoir de la difficulté à trouver leur erre d’aller cette saison. Chicago se retrouve en ce moment au 6e et avant-dernier rang de la division Centrale.

Ce scénario est peu commun pour le capitaine Jonathan Toews, habitué à connaître du succès avec l’équipe. Le moral, toutefois, est « aussi positif que ça pourrait être », assure-t-il.

« On ne remporte pas autant de victoires qu’on voudrait en ce moment, mais notre focus est vraiment sur le futur, dans le sens que notre jeu d’équipe s’améliore tous les jours et éventuellement on va avoir les résultats qu’on veut. »

Il note que son équipe mise sur un élan nouveau, avec de jeunes joueurs et, depuis peu, un nouvel entraîneur-chef, Jeremy Colliton, qui est aussi le plus jeune de la ligue à l'âge de 33 ans.

« Je pense que c’est un bon communicateur », commente Jonathan Toews au sujet de son entraîneur. « Il veut comprendre un petit peu c’est quoi ta personnalité, c’est quoi ton caractère et, pour lui, le but ultime c’est vraiment de gagner des matchs : ça n’a rien à faire avec son ego, mais c’est son style de coaching. Il veut aider tous les joueurs comme individus dans le vestiaire aussi. »

En tant que vétéran, comment Jonathan Toews perçoit-il son rôle auprès des plus jeunes talents qui l'entourent?« Je ne suis pas un parent chez moi, mais j’imagine que tu portes beaucoup plus attention à toutes tes actions et tes habitudes et, je pense, c’est la même chose ici. »

Comme leader, comme capitaine, il faut vraiment porter attention à toutes les petites habitudes qu’on a dans les vestiaires et sur la glace. Jonathan Toews, capitaine des Blackhawks de Chicago

Retour à la maison apprécié

Comme chaque fois qu’il revient à Winnipeg, sa ville d’origine, Jonathan Toews se fait poser la même question... et la réponse reste la même : « oui, c’est toujours le fun de revenir à la maison », lance l'attaquant.

Le joueur ne manque pas de souligner le potentiel de l’équipe hôte. « Les Jets, regarde à leur line up : il y a des joueurs incroyables, faut vraiment se méfier d’eux. »

Avec des informations de Pierre-Gabriel Turgeon