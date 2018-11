Un texte de Piel Côté

Pour François Legault, l'heure du redressement national en éducation a sonné. L'éducation, c'est l'avenir de la nation québécoise , disait-il, mercredi.

Cette volonté est très bien reçue par le Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue, à condition que l'expérience des enseignants puisse être mise à profit, explique la vice-présidente, Cindy Lefebvre.

On pense qu'on est les mieux placés pour reconnaître les besoins, c'est notre quotidien, on vit là-dedans tous les jours, donc on a une expertise dans ce que ça prendrait dans l'école québécoise , explique Mme Lefebvre.

Cindy Lefebvre, vice-présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEUAT) Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Ce qu'on craint dans le gouvernement caquiste, c'est qu'il prenne des décisions qui sont des priorités pour lui, mais qui ne sont pas nécessairement des priorités pour les gens des milieux , explique celle qui enseigne à l'école La Source de Rouyn-Noranda.

Cette vision est aussi partagée par les dirigeants locaux des commissions scolaires.

La fin des commissions scolaires?

François Legault souhaite toutefois que les commissions scolaires deviennent des agences de services.

Le président de la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, Gaétan Gilbert, estime que le dossier des structures a déjà été discuté.

On a déjà eu le débat des structures des commissions scolaires. C'est un dossier qui, selon nous, était clos. Avant de faire un changement d'une telle importance, il faut avoir des données probantes sur les résultats de ça , affirme M. Gilbert.

La vice-présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue, Cindy Lefebvre croit aussi que les commissions scolaires devraient rester.

On a un seul psychologue pour tout le territoire de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. Enlevons la commission scolaire, comment faisons-nous pour nous partager la ressource qui est dans toutes les écoles? Le psychologue signe un contrat pour toutes les écoles? Ça ne pourrait pas fonctionner , croit-elle.

Quant à lui, le président de la commission scolaire de Rouyn-Noranda, Daniel Camden, remet en question le projet des maternelles quatre ans. Selon lui, tous les enfants de quatre ans n'ont pas nécessairement besoin de la maternelle à cet âge.