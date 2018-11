C’est Valérie Lemercier elle-même qui incarnera la Québécoise à la voix d’or dans cette comédie coproduite par le Québec et la France. Le film, s’il n’est pas biographique à proprement parler, sera « très inspiré » de la vie de la diva québécoise, avait révélé Valérie Lemercier en mars 2018.

Céline Dion en concert en France le 4 juillet 2017 Photo : AFP/MARTIN BUREAU

Autre long-métrage à être financé par la SODEC : Le Petit Nicolas : parfum d’enfance. Fruit d’une coproduction avec le Québec, la France et le Luxembourg, ce film d’animation a été coécrit par Anne Goscinny, la fille de l’auteur de bandes dessinées René Goscinny, qui a créé Astérix et Obélix, mais aussi le personnage du Petit Nicolas.

Cinq films soutenus par la SODEC

La SODEC appuiera financièrement trois autres productions, le film franco-ivoirien La nuit des rois, le film d’animation Saules aveugles, femmes endormies, et Mr. Freeze et Allumette.

Ce dernier, coproduit avec le Nouveau-Brunswick, a été écrit par Adrien Bodson et Marc-André Lavoie. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble sur les films Innocent, Hot Dog, Y’en aura pas de facile et Bluff. Réalisé par Martin Cadotte, le long métrage Mr. Freeze et Allumette raconte l’histoire de quatre enfants qui se lancent à la recherche d’un chien.