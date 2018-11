Pour les six premiers mois de sa peine, il sera en détention à domicile et par la suite, il devra respecter une liberté conditionnelle de 18 mois avec un couvre-feu et le port d'un bracelet électronique.

L’homme de 67 ans vivant à Riondel, dans les Kootenay, a plaidé coupable à 17 infractions à la Loi sur les aliments et les drogues. Douze autres accusations ont été abandonnées.

Stanley Nowak doit aussi effectuer 240 heures de travaux communautaires et il lui est interdit de manipuler tout produit lié au MMS.

Stanley Nowak était notamment accusé d'avoir étiqueté, empaqueté et vendu le produit à base de chlorite de sodium en Alberta et en Colombie-Britannique en 2012. Photo : The Fifth Estate

Sa fille, Sara Nowak, originaire d’Okotoks, au sud de Calgary, faisait face à 20 chefs d'accusation. Ceux-ci ont tous été abandonnés.

Selon le Service des poursuites pénales du Canada, la condamnation de Stanley Nowak est la première relative au MMS au Canada. À l’annonce du verdict, Santé Canada s’est dit satisfait, rappelant son engagement à protéger les Canadiens contre les produits interdits et dangereux.

En 2017, l'agence gouvernementale avait renouvelé son alerte au public concernant le principal composé chimique contenu dans le MMS : Le chlorite de sodium est une substance chimique utilisée principalement comme agent de blanchiment des textiles et comme désinfectant. Son ingestion peut notamment entraîner une intoxication, une insuffisance rénale et des dommages aux globules rouges réduisant la capacité du sang de transporter l'oxygène.

Jim Humble est le dirigeant d'une église qui utilise le MMS comme un sacrement. Photo : Youtube

Le chlorite de sodium reste commercialisé par la Genesis II Church, basée en République dominicaine, et dirigée par l’évangéliste américain Jim Humble. Ce dernier utilise le produit pour les sacrements et prétend qu’il peut soigner de nombreuses maladies.

La Genesis II Church a tenu un séminaire à Calgary en mars dernier, mais assure qu’elle n’a pas proposé le MMS à la vente. Santé Canada enquête sur l’événement.

D'après des informations de Bryan Labby, CBC News.