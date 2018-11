Un texte d’Alexandre Duval

À la veille de la 30e journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA, les plus récentes statistiques de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) témoignent d’une amélioration globale.

De 2013 à 2017, le Québec a enregistré une moyenne de 317 nouveaux diagnostics chaque année. Il s’agit d’une baisse de 5,7 % par rapport à la période 2008-2012.

Chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH), la diminution est encore plus importante, à 11 %.

Même si les HARSAH représentaient toujours 44 % des nouveaux diagnostics au Québec en 2017, cette diminution est une bonne nouvelle selon le Dr. Réjean Thomas, président-fondateur de la Clinique médicale l’Actuel.

Ça démontre qu’on a tous les outils pour éradiquer cette maladie-là, même dans une communauté où la prévalence est très élevée. Dr Réjean Thomas, président-fondateur de la Clinique médicale l'Actuel

Le Dr Réjean Thomas Photo : © Christian Côté

Selon lui, ces résultats ont été rendus possibles grâce à la prévention biomédicale. Les traitements post-exposition sont plus courants et les patients infectés sont pris en charge beaucoup plus rapidement que dans le passé.

Le Dr Thomas explique qu’à sa clinique, presque 100 % des patients diagnostiqués ont débuté leur trithérapie dans la même année, alors que ce taux n’était que de 30 % il y a une décennie.

« Ces patients-là qui ont le VIH deviennent avec une charge virale indétectable et ne peuvent plus transmettre le VIH », explique-t-il.

À cela s’ajoute la prophylaxie pré-exposition (PrEP), un traitement préventif que de plus en plus d’homosexuels utilisent. Uniquement à l’Actuel, plus de 2500 patients prennent ce médicament pour réduire leur risque de contracter le virus.

Le Truvada, ou PrEP, réduit les risques de contracter le VIH de plus de 90 %. Photo : Radio-Canada

Je n’ai aucun échec. Il n’y pas un patient dans ce groupe à risque très élevé qui a contracté le VIH. Dr Réjean Thomas, président-fondateur de la Clinique médical l'Actuel

Les nouveaux diagnostics enregistrés auprès des utilisateurs de drogues par injection sont aussi en baisse.

Les nouveaux arrivants à risque

La situation est cependant tout autre chez les immigrants qui proviennent de pays où le VIH est fortement endémique.

Alors que 49 nouveaux diagnostics avaient été enregistrés au sein de ce groupe en 2016, ce nombre a bondi à 125 l’an dernier. Ils représentaient alors 36 % des nouveaux diagnostics.

« C’est très marqué en 2017 », remarque Karine Blouin, conseillère scientifique à l’INSPQ et coauteure du Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang au Québec.

La vaste majorité de ces immigrants nouvellement infectés étaient des femmes (76 %) et venaient des Caraïbes ou de l’Afrique subsaharienne, précise Mme Blouin.

La plupart n’avaient pas encore de numéro d’assurance maladie au moment du diagnostic, ce qui suggère qu’ils étaient récemment arrivés au Québec.

Donc probablement que l’infection était déjà là à l’arrivée de la personne [au Québec]. Karine Blouin, conseillère scientifique à l'INSPQ

Quelles solutions?

Mme Blouin affirme qu’il faudra trouver un moyen pour mieux prendre en charge ce groupe à risque.

« Souvent, le défi, c’est de joindre la population et surtout d’avoir des programmes de prévention et de prise en charge qui sont culturellement adaptés », explique-t-elle.

Même chez les homosexuels, la situation doit continuer à s’améliorer, dit-elle. « Dans les dernières années, avec tous les efforts qui ont été mis, on espérait même une diminution plus importante [pour ce groupe]. »

Comment y parvenir? En rendant la PrEP plus accessible partout au Québec, selon le Dr Thomas. « Ce n’est pas normal qu’il faille venir au centre-ville de Montréal pour avoir la PrEP dans certaines cliniques spécialisées. »

Le Dr Thomas reste toutefois prudent. Il faut aussi travailler à prévenir les comportements sexuels à risque puisqu’un utilisateur de la PrEP qui cesse de porter le condom n’est plus protégé contre les autres infections, rappelle-t-il.

Aller vers les groupes à risque

Chaque année, c’est à Montréal que le nombre de nouveaux diagnostics de VIH est le plus élevé et 2017 n’a pas fait exception avec 204 cas. Suivent la Montérégie (32 cas) et la Capitale-Nationale (26 cas).

« Il y a encore trop de cas qui sont cachés » dans la grande région de Québec, analyse toutefois Marc-Olivier Brousseau, intervenant à MIELS-Québec.

Il y a encore trop de personnes qui sont à risque, qui n’ont pas accès aux services, qui ne sont pas proches des services, qui sont sûrement infectées, mais qui vivent avec ça pendant une dizaine d’années avant que ça devienne symptomatique. Marc-Olivier Brousseau, intervenant à MIELS-Québec

M. Brousseau soutient qu'il est parfois difficile de joindre cette communauté, car Québec compte moins de lieux de socialisation gais que Montréal.

Même si les cas sont globalement en baisse, M. Brousseau croit qu’il faut éviter de banaliser la situation et tout faire pour rejoindre les cas invisibles.

Le rapport de l’INSPQ indique que 86 % des personnes séropositives connaissent leur statut.