Ils ont marché sur la rue Principale pour se rendre au bureau de la députée caquiste Suzanne Blais, pour demander l'intervention du gouvernement dans leur dossier.

Les employés de la SAQ sont à leur 10e journée de grève et selon le syndicat, il reste la question salariale à régler.

On en est seulement sur les salaires, il ne reste qu'un détail à régler puis nos demandes sont très réalistes et raisonnables, 2 % [d'augmentation] par année, alors on ne comprend pas pourquoi que c'est si long ce conflit de travail , indique le délégué régional du Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ, Daniel Bernard.

Toutes les succursales de la SAQ sont fermées pour la journée, à l'exception de celle de Rouyn-Noranda, maintenue ouverte par des cadres.

Les employés de succursales et de bureaux de la SAQ sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2017.