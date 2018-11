Cette nouvelle mesure entrera en vigueur le 8 décembre. À la perte du permis de conduire s’ajoutera une contravention de 5000 $.

Nous avons tous un rôle à jouer pour la sécurité de nos enfants , a déclaré la ministre des Transports et des Infrastructures Paula Biggar. Ce changement indique clairement que les conducteurs qui ignorent la loi entourant les autobus scolaires ne sont pas les bienvenus sur les routes de l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour récupérer son permis de conduire, un automobiliste fautif devra rencontrer Highway Safety, payer des frais de 100 $ et suivre un cours de conduite dans les six mois suivant la restitution de son permis. Il subira aussi une période de probation conformément à laquelle toute autre perte de point de démérite dans un délai d'un an entraînera une nouvelle suspension du permis.