Le Conseil régional de l'environnement et du développement durable (CREDD), Eurêko!, l'Organisme de bassin versant du Saguenay, le Comité ZIP Saguenay-Charlevoix et la Coalition Fjord estiment que le projet de Gazoduq incorporé et celui d'Énergie Saguenay sont un seul et même projet piloté par GNL Québec.

Les groupes environnementaux soutiennent que le projet de gazoduc et le projet d'usine de liquéfaction doivent faire l'objet d’une seule évaluation environnementale.

Le projet est de juridiction provinciale et fédérale. Ce qu’on demande, c’est une évaluation conjointe qui se penche sur l’usine et sur le pipeline , explique le directeur du CREDD, Tommy Tremblay.

S’il n’y a pas d’usine, il n’y a pas de pipeline et s’il n’y a pas de pipeline il n’y a pas d’usine. Pour nous, ce sont deux projets interdépendants. Tommy Tremblay, directeur du Conseil régional de l'environnement et du développement durable

Tommy Tremblay soutient également que ce sont les mêmes actionnaires américains qui sont derrière les deux entités.

Lors de l'annonce du projet de conduite de gaz, Gazoduc Inc. et Énergie Saguenay ont insisté pour spécifier que les deux entreprises sont bien distinctes et qu'elles sont gérées indépendamment l'une de l'autre.