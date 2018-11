L'initiative vient du comité régional estrien de la campagne 5-10-15 et de Solidarité populaire Estrie.

Les responsables du comité régional estrien de la campagne et de Solidarité populaire Estrie, Manon Brunelle et Jimmy Forgues, rappellent que ce sont les groupes vulnérables qui sont les principales victimes de la pauvreté.

Le but, c'est de faire en sorte qu'une personne qui travaille ne soit plus pauvre, ce qui n'est pas le cas actuellement. Une personne au salaire minimum est encore pauvre, doit encore compter sur la charité, les paniers de Noël, les friperies, les dons de lunettes, les dons de matériel scolaire et d'habits de neige... ce n'est pas normal , déplore Manon Brunelle.

On veut mentionner au gouvernement que bien qu'on veut augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure, on ne veut pas que ça se fasse au détriment des services publics et des programmes sociaux , soutient Jimmy Forgues.

Cette déclaration est une initiative de plusieurs groupes communautaires et de syndicats de la région de Montréal. Plusieurs organismes dans diverses régions du Québec ont emboîté le pas.