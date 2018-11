Elle n'est pas entièrement faite de pain d'épices cette maison, mais la grande majorité des matériaux sont faits à base de sucre!

L'idée est apparue début mars, les premiers plans une quinzaine de jours et après, ç'a été quatre mois de préparation , explique Jean-Luc Piquemal, maître-pâtissier au Hilton, qui a troqué ses chaudrons pour les outils pour l'occasion.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Maison en pain d'épices : les explications du maître de chantier

Une grosse partie du challenge, c'est vraiment en tant que pâtissier de faire une maison d'épices qui soit comme dans nos rêves, comme dans les histoires. Jean-Luc Piquemal, maître-pâtissier, Hilton Québec

La structure de la résidence éphémère est bien en bois, mais pour le reste : farine, mélasse, beaucoup de sucre, c'est 900 kilogrammes d'ingrédients de pâtisserie qui sont utilisés.

Au total, les travailleurs culinaires de construction ont préparé 2400 briques en pain d'épices pour les murs et 2900 tuiles du même matériau pour le toit.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Regardez la construction d'une maison en pain d'épices géante

Le mortier est réalisé avec de la glace royale, un mélange de blanc d'oeufs et de sucre glace et après, on va laisser libre cours au décor , précise M. Piquemal.

La maison en pain d'épices ouvrira ses portes au public du 5 décembre au 6 janvier.

L'attraction vise à récolter des dons pour Le Pignon Bleu, un organisme d'aide alimentaire et d'aide à la famille.

Avec les informations de Mireille Roberge